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  11 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Путин и Бердымухамедов обсудили поставки в Туркменистан автомобилей Aurus
Предыстория: Президент Туркменистана заказал российский кабриолет Aurus Senat

CA-NEWS (TM) -  Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил с ним поставки автомобилей "Аурус" и сотрудничество в других сферах экономики. Об этом сообщило РИА Новости.

"В начале нашей беседы хотел бы отметить, что отношения между Россией и Туркменистаном развиваются весьма успешно, в прошлом году начал действовать и приносить положительные результаты работы практической Договор о стратегическом партнерстве, что я считаю очень важным для российско-туркменских отношений. Результат дает о себе знать: за первые семь месяцев текущего года товарооборот увеличился более чем на 62%", - - сказал Путин. По оценке российского лидера, это серьезный показатель.

Путин отметил сотрудничество по многим направлениям, в частности, в автомобилестроении. "Благодарю вас за то, что вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке "Аурус". Очень приятно, что эта машина вам понравилась", -сказал он. Однако, подчеркнул президент РФ, это не единственное направление для взаимодействия.

Президент РФ назвал, помимо автомобилестроения и торговли готовыми продуктами, проекты в энергетике. Он добавил, что планирует обсудить их в ходе беседы с глазу на глаз. "Я думаю, что у нас хорошие перспективы взаимодействия по разным направлениям", - заключил Путин, поблагодарив за приглашение и пожелав удачи в проведении заседании Совета глав государств СНГ.

Со своей стороны президент Туркменистана, приветствуя Путина в Ашхабаде, выразил признательность за поддержку Россией проведения первого Каспийского экономического форума, который сопровождался выставкой продукции, производимой в прикаспийских странах.

"Еще раз хочу вас попросить, - сказал Бердымухамедов. - Мы сделали заявки на автомобиль "Аурус-седан". Первую партию хотели бы закупить".
При этом он также подчеркнул, что Россия и Туркменистан заинтересованы в развитии дальнейшего сотрудничества и готовы продолжить эту работу.

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