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  11 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Монголия подписали в Нур-Султане 7 документов о сотрудничестве
Ухнаагийна Хурэлсуха и Аскар Мамин
Ухнаагийна Хурэлсуха и Аскар Мамин

CA-NEWS (MNG) -  В ходе визита премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Нур-Султан подписано 7 документов о сотрудничестве, в том числе о противодействии терроризму, передаёт eadaily.com.

Накануне, 10 октября, пемьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел переговоры со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом, прибывшим с официальным визитом в Казахстан. Стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, горнорудной, культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.

Главы правительств отметили значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота. Такая формулировка, как правило, означает, что товарооборот оставляет желать лучшего. И действительно, в 2018 году он составил лишь $ 80 млн, несмотря на то что Казахстан и Монголия близки и географически, и исторически.

Мамин предложил разработать дорожную карту по активизации сотрудничества на 2021−2024 годы.

«Необходимо раскрыть весь потенциал двусторонней торговли путем обоюдного расширения торгово-экономического сотрудничества. Казахстанской стороной подготовлен перечень из 100 потенциальных товаров, которые могут быть поставлены на рынок Монголии из Казахстана», — сказал он.

Казахстанский премьер подчеркнул, что важным связующим фактором в отношениях Нур-Султана с Улан-Батором выступает казахская диаспора Монголии — свыше 120 тыс. казахов.

По итогам переговоров в присутствии глав правительств двух стран подписаны семь документов, в том числе межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму, соглашение о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и званиях; меморандум в области ветеринарного контроля и надзора, соглашение об установлении побратимских отношений между Нур-Султаном и Улан-Батором.

В рамках официального визита в Казахстан главы правительства Монголии запланировано проведение казахстанско-монгольского бизнес-форума.

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