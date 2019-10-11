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  11 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

CA-NEWS (KZ) -  Нобелевская премия мира 2019 года присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али, который занимает этот пост с 2 апреля 2018 года. Об этом, как сообщает «Интерфакс», стало известно во время прямого эфира Норвежского нобелевского комитета.

В сообщении говорится, что премьер-министр удостоен этой награды, в первую очередь, за проявленную решимость в решении пограничного конфликта с Эритреей, а также за вклад в международное сотрудничество и мир.

Абий Ахмед Али стал первым мусульманином на посту премьер-министра Эфиопии.

Кроме этого, он стал первым лидером Эфиопии, который встретился за последние двадцать лет со своим коллегой из Эритреи. 8-9 июля 2018 года был проведен саммит с участием Абия Ахмеда Али и президента Эритреи Исайяса Афеверки.

Затем на саммите была подписана совместная декларация о мире и дружбе. Среди ее пунктов - снижение напряженности и восстановление дипломатических отношений между странами, открытие наземного и авиационного сообщения, налаживание прямых каналов связи.

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