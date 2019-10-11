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  11 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана предложил проводить форумы СНГ по современным технологиям

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде предложил проводить в СНГ регулярные форумы по современным технологиям и развивать электронную торговлю, сообщает БЕЛТА.

«Стремительное развитие цифровых технологий меняет ландшафт жизнедеятельности государств. Искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей и облачные технологии уже дали старт новым тенденциям социально-экономического и военно-технического развития. Во всех странах СНГ также ведется работа по цифровизации экономики. Для получения синергетического эффекта важен обмен опытом и знаниями, а также объединение усилий в Содружестве. В этой связи предлагаю на регулярной основе проводить специальные форумы СНГ по современным технологиям», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана считает одной из первостепенных задач для Содружества развитие торгово-экономического сотрудничества. По его словам, создание в 2011 году зоны свободной торговли СНГ улучшило условия для обмена товарами. «Вместе с тем дальнейшее расширение торгового сотрудничества требует продолжения работы по снижению существующих барьеров. Нам нужны новые точки роста, которые придали бы серьезный импульс экономическому взаимодействию в рамках СНГ», — убежден он.

Напомним, что в Ашхабаде проходит заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств (СМИД). Для участия в заседании в Ашхабад прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев, Республики Беларусь - Александр Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Сооронбай Жээнбеков, Молдовы- Игорь Додон, России - Владимир Путин, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев. Армению представляет премьер-министр страны Никол Пашинян.

По итогам Саммита планируется принять важный документ – Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, инициированную президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

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