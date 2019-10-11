Глава Туркменистана предложил активизировать политико-дипломатическую работу на афганском направлении

CA-NEWS (TM) - В ходе заседания Совета глав государств СНГ, проходящего 11 октября в Ашхабаде под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова, глава Туркменистана изложил точку зрения страны на афганскую проблематику и высказался за координацию усилий Содружества в её решении, сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

Как было подчёркнуто, приняв председательство в СНГ на 2019 год, Туркменистан в качестве своей основной задачи определил всемерную поддержку развитию потенциала СНГ, наполнение деятельности Содружества новым содержанием в соответствии с объективными требованиями дня. В этой связи глава государства особо отметил, что одним из важных направлений взаимодействия является системная совместная работа по обеспечению прочного мира, безопасности и стабильности, эффективное партнёрство в деле противодействия современным вызовам и угрозам.

«Достижение этой цели не является лёгкой задачей. Все мы видим, какие непростые явления сегодня наблюдаются в мире, в том числе в непосредственной близости от границ Содружества. Не драматизируя их, тем не менее, нужно трезво и ясно отдавать себе отчёт в том, какие последствия и потенциальные риски они могут нести и для наших стран», -сказал Президент Туркменистана.

Представляется, что одним из факторов, который необходимо учитывать в совместной политико-дипломатической работе, является ситуация в Исламской Республике Афганистан, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Туркменистан как соседнее с Афганистаном государство активно участвует в международных усилиях, нацеленных на укрепление стабильности в этой стране, реконструкцию её социально-экономической инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи афганскому народу.

Подтвердив готовность нейтрального Туркменистана предоставить своё политическое пространство для переговорного процесса по афганской проблематике в сотрудничестве с ООН и другими заинтересованными международными организациями, глава государства выразил убеждение, что этот диалог должен вестись при лидирующей роли афганской стороны.

Вместе с тем, акцент был сделан на необходимости более активного участия дружественных Афганистану государств в реализации экономических проектов, направленных на создание и укрепление энергетической, транспортно-коммуникационной и промышленной основ афганской экономики.

В контексте определения основных векторов скоординированной работы государств Содружества на афганском направлении президент Туркменистана высказался о необходимости провести в ближайшее время политические консультации на уровне министров иностранных дел стран СНГ.