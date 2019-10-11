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  11 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Следущий саммит Совета глав государств СНГ пройдет в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Ташкенте 16 октября 2020 года. Соответствующее решение было принято главами Содружества независимых государств по итогам заседания в узком составе, передает Интерфакс.

"В соответствие с нашими документами, председательство в Содружестве в следующем календарном году должно перейти к Республике Узбекистан. Вы знаете, что президент Узбекистана неоднократно подтверждал свою готовность к будущему председательству. Руководство Республики Узбекистан предлагает провести очередное заседание Совета глава государств в пятницу, 16 октября 2020 года в Ташкенте ", - сообщил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, концепция проведения и план подготовки мероприятия уже разработаны и подготовлены совместно с исполкомом СНГ узбекской стороной. "Они нацелены на дальнейшее развитие и многостороннее взаимодействие в рамках СНГ и основываются на принципах преемственности", - добавил Лебедев.

По словам Лебедева, "сопредседательство в будущем году будут осуществлять Туркменистан, как бывший председатель, и Республика Беларусь, как вероятный председатель в СНГ в 2021 году".

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вынес вопрос на голосование. Предложение было принято единогласно.

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