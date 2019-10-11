Туск назвал шантажом угрозы Эрдогана пустить сирийских беженцев в Европу

CA-NEWS (CA) - Глава Евросовета Дональд Туск ответил на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана открыть пограничные переходы в ЕС для сирийских беженцев, если Европа назовет вторжением операцию «Источник мира». Об этом пишет Reuters.

«Мы никогда не примем того, что беженцы вооружены и используются для того, чтобы шантажировать нас. Угрозы президента Эрдогана абсолютно неуместны», — сказал Туск.

По его мнению, военная интервенция Турции в Сирию только ухудшит ситуацию в стране, приведет к дестабилизации обстановки и может закончиться гуманитарной катастрофой. Он предложил Эрдогану решать проблемы с безопасностью с помощью политических и дипломатических способов.

В четверг, 10 октября, президент Турции пригрозил выпустить в Евросоюз 3,6 млн сирийских беженцев. Недовольство Эрдогана вызвала критика ЕС операции, которую Анкара начала в Сирии. Турция утверждает, что хочет установить зону безопасности в районах собственной границы и победить находящихся в регионе террористов — к таковым Анкара, в том числе, относит курдские формирования.