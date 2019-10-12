Россия и Туркменистан будут сотрудничать в сфере «информационной безопасности»

CA-NEWS (TM) - В ходе заседания Совета глав государств СНГ 11 октября президенты РФ Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступили с совместным заявлением о сотрудничестве в области кибербезопасности, передает госинформагентство ТДХ.

Главы государств отметили, что злоупотребления информационно-коммуникационными технологиями и сбор персональных данных людей является прямым нарушением основных прав и свобод человека.

Заявители также высказались о недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Напомним, что в сентябре в Туркменистане для защиты «киберсуверенитета» была создана Служба кибербезопасности, а с 2018 года в Военном институте имени Великого Сапармурата Туркменбаши Министерства обороны Туркменистана началась подготовка «бойцов киберфронта».

Несмотря на заявления о защите прав человека на личную жизнь, спецслужбы Туркменистана занимаются слежкой за интернет-активностью своих граждан. Так, в феврале 2018 года Гурбангулы Бердымухамедов встретился с представителем немецкой компании «Rohde & Schwarz» Хартмутом Йешке, который возглавляет отдел по разработке решений по кибербезопасности госструктур, защищенных каналах связи для военных, а также системах слежки.

В январе 2019 года Радио «Азатлык» сообщило, что оборудование данной компании используется для прослушки и наблюдения за онлайн активностью граждан страны.