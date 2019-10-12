Блюда Центральной Азии, в которых главный ингредиент яйцо

CA-NEWS (UZ) - Сегодня во многих странах мира отмечают Всемирный день яйца. Издание Азия Плюс сделало подборку необычных блюд из яйца в Центральной Азии.

Кухня стран Центральной Азии редко кого может оставить равнодушным и впечатлит любого.

Таджикистан

Таджикская национальная кухня – кулинарное искусство, которое формировалось в течение многих веков под влиянием богатой истории края. Таджикистан удивляет гостей десятками видов различных блюд: мясных, молочных, мучных, овощных. А способы приготовления еды варьируются от региона к региону.

Но сегодня мы расскажем о самом вкусном таджикский супе - "шурпа" с щавелем, основным ингредиентом которого является яйцо. Рецепт совершенно простой и знакомый. Хозяйкам для приготовление этого блюда понадобится: щавель, яйцо, бараньи ребрышки (можно и говядину), пучок зелени (лук, укроп, кинза, петрушка), лавровый лист, картофель, морковь, лук и соль. Готовят его как обычный "шурпа", только добавляют шавель и, соответственно, яйцо.

Также в таджикской национальной кухне очень знаменито блюдо с молоком и яйцом. Его готовят, в основном, для женщин после родов. Яйца смешивают с молоком и варят, а потом добавляют сливочное масло. В некоторых регионах это блюдо готовят на завтрак для всей семьей.

Узбекистан

А в Узбекистане любимое яичное блюда "Тухум-барак" – пельмени с яйцом - одно из старинных и исконно узбекских блюд, которое можно попробовать в Хорезме, Бухаре, Хиве. В остальных регионах оно встречается реже.

Говорят, когда-то тухум-барак был любимым блюдом хана и готовился перед тем, как властитель решал навестить свой гарем. Блюдо представляет собой конвертики, наполненные яйцом, немного похожие на вареники, однако весь секрет в том, что наполняются они не отварным, а сырым яйцом.

Туркменистан

Туркменская кухня тоже очень богата своими блюдами из яиц и одно из известных, которое туркмены часто готовят, это Тыква с яйцом.

Рецепт: прежде всего надо тыкву очистить от кожуры, удалить семена, мякоть нарезать ломтиками и припустить в масле (2 ст. ложки), затем добавить сырые яйца, перемешать и запечь в духовке на смазанной маслом сковороде.

При подаче полить тыкву растопленным маслом и посыпать мелкорубленой зеленью.

Казахстан

В Казахстане очень популярен чак-чак, но не горка медовая, а шарики. Чак-чак готовят во всей Центральной Азии, и по-разному. В Казахстане его готовят часто. Основным ингредиентом является яйцо.

Для теста нужны яйца, сметана, сахар, водка или коньяк, по щепотке соли, соды и мука. А для завешения блюда мёд, орех, семечки и сахарная пудра.

Кыргызстан

Кыргызская кухня очень близка к казахской, и многие блюда этих народов повторяют друг друга и часто совпадают по названию. Несмотря на схожесть рецептов, кыргызы сохраняют своеобразие и национальные традиции приготовления многих блюд.

Кыргызская кухня богата супами. Их, как правило, готовят очень густыми с самыми различными наполнителями из мяса, мучных изделий, овощей. Особенностью таких супов является то, что для них сначала жарят основу, а затем уже заливают ее водой.

Когда обычные супы уже приелись, можно приготовить совсем простенький суп из рыбных консервов с яйцом и овощами. Повару для приготовление супа нужны: картофель, морковь, яйцо, репчатый лук, консервированная рыба, растительное масло, лавровый лист, вода и соль.

Праздник Всемирный день яйца в 1996 году был принят на конференции в Вене. Международная яичная комиссия (International Egg Commission) объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, а особенно, производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.