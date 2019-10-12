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  12 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев анонсировал выставку своих картин

CA-NEWS (KZ) -  Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что после ухода с поста лидера республики рисует картины маслом и собирается провести их выставку. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Хабар».

По его словам, у него уже есть 30 картин, необходимые для экспозиции. «Давным-давно мечта была... Я потихоньку маслом рисую пейзажи. Наверное, выставлю. Наверное, это не шедевр, но очень просят друзья. Я говорю: закончу, выставлю, потом уже будете брать», — сказал Назарбаев.

Первый президент Казахстана отметил, что, когда бросаешь свою работу, нельзя сидеть без дела, а «надо заставлять свой мозг работать». По его словам, сегодня он читает литературу, «до которой руки не доходили». «Книг у меня много. Перечитываю Ремарка. Очень интересные жизненные у него произведения. Бальзака люблю читать, Толстого», — поделился он.

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