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  12 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана предложил подумать над введением в СНГ единой визы

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил подумать над введением на пространстве СНГ единого визового режима наподобие "шенгена", это могла бы стать "виза содружества". Об этом сообщило РИА Новости.

На заседании совета глав государств-участников СНГ в Ашхабаде казахстанский лидер обратил внимание на значительный потенциал взаимодействия в сфере туризма, которым обладают входящие в объединение страны. Он подчеркнул, что у каждой страны содружества есть свои уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты, которые могут достойно дополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира.

"К сожалению, в национальных визовых и миграционных режимах сохраняются значительные различия. Они создают неудобства для иностранных туристов, желающих посетить сразу несколько стран СНГ. Я понимаю, конечно, это сложно, но, может быть, следует рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого режима под условным названием "виза содружества" по типу шенгенского соглашения", - предложил Токаев.

Такой подход, по его словам, позволил бы в разы увеличить туристический поток.
"Разумеется, нашим экспертам надо будет серьезно поработать над этим вопросом", - уточнил президент Казахстана, обращаясь к участникам саммита.

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