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  12 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Военнослужащий погиб при детонации боеприпаса на полигоне в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  Военнослужащий погиб во время утилизации боеприпасов на полигоне под городом Арысь в Туркестанской области в Казахстане. При утилизации боеприпасов прогремел взрыв, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Инцидент произошел 11 октября во время плановых работ по уничтожению собранных боеприпасов на территории полигона.

В результате преждевременной детонации боеприпаса погиб старший группы, начальник инженерной службы войсковой части.

"Согласно информации с места происшествия, работы проводились с соблюдением необходимых мер безопасности", - сообщили в ведомстве.

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