В Мексике при столкновении поезда с автобусом погибло девять человек

CA-NEWS (CA) - Девять человек погибли в мексиканском муниципалитете Сан-Хуан-дель-Рио в результате столкновения автобуса с поездом. Об этом сообщает Excelsior.

Отмечается, что водитель автобуса попытался преодолеть железнодорожный переезд перед приближающимся составом.

На место происшествия прибыли спасатели. Они доставали пассажиров из покорёженного автобуса с помощью специального оборудования.

По факту происшествия начато расследование.