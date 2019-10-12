В Мексике при столкновении поезда с автобусом погибло девять человек
- Азия и мир, происшествия
- 8:36, 12 октября 2019
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CA-NEWS (CA) - Девять человек погибли в мексиканском муниципалитете Сан-Хуан-дель-Рио в результате столкновения автобуса с поездом. Об этом сообщает Excelsior.
Отмечается, что водитель автобуса попытался преодолеть железнодорожный переезд перед приближающимся составом.
На место происшествия прибыли спасатели. Они доставали пассажиров из покорёженного автобуса с помощью специального оборудования.
По факту происшествия начато расследование.