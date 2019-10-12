ТЮРКСОЙ и Венгрия подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

CA-NEWS (CA) - Международная организация тюркской культуры и Министерство человеческих ресурсов Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области культуры и искусства.

В церемонии подписания приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов и государственный министр Министерства человеческих ресурсов Венгрии по международным делам Золтан Лоринци.

Дюсен Касеинов отметил, что институционализация отношений между ТЮРКСОЙ и Венгрией еще более укрепит голос Тюркского мира в Европе.

Касеинов также подчеркнул, что настоящий Меморандум полностью соответствует духу создания ТЮРКСОЙ, согласно которому деятельность организации по популяризации богатства тюркской культуры не ограничена лишь тюркскими народами, но охватывает весь мир.

Глава делегации ТЮРКСОЙ в частности заявил, что Тюркский мир и венгерский народ имеют много общего в культуре и традициях. «Открытие офиса Тюркского совета в Будапеште, а теперь еще и подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между ТЮРКСОЙ и Венгрией убедительно демонстрируют уровень взаимодействия между сторонами, достигнутый на сегодняшний день, что наглядно указывает на начало нового периода в интеграции Тюркского мира», - добавил он.

Подписанный в Венгерской Республике международный документ предусматривает взаимодействие между Будапештом и Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Турцией и Узбекистаном – стран-учредителей Международной организации тюркской культуры.

В мероприятии приняли также участие послы Турции, Азербайджана, Казахстана и представитель Тюркского совета в Венгрии посол Янош Ховари.