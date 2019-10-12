Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт

CA-NEWS (CA) - Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пообщались за обедом после заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде, сообщил в 11 октября пресс-секретарь руководителя армянского правительства Владимир Карапетян.

"Пашинян и Алиев побеседовали во время обеда. В основном обсуждали текущие вопросы урегулирования карабахского конфликта", - сказал Карапетян. Другие подробности не приводятся.

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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.