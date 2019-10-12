Путин заявил о необходимости освободить Сирию от иностранных военных

CA-NEWS (CA) - Сирию необходимо освободить от нелегитимного иностранного военного присутствия, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью телеканалам Sky News, Al Arabiya и RT Arabic.

Президент отметил, что это относится ко всем государствам. «Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», — сказал он.

Путин отметил, что неоднократно говорил о необходимости полного восстановления территориальной целостности Сирии представителям Ирана, Турции и США.

Российский президент сделал такое заявление на фоне начавшейся военной операции Турции в Сирии. Анкара утверждает, что хочет создать зону безопасности у своей границы и, в частности, очистить территорию от террористов, к которым Турция относит формирования курдов. При этом курдов поддерживают США. Американские военные уже жаловались на обстрел своих позиций в Сирии турками (Анкара происшествие отрицает). Путин публично критиковал турецкую операцию.