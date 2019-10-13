Спецслужбы Узбекистана предотвратили вывоз из страны уникального экземпляра Корана

CA-NEWS (UZ) - В результате оперативного мероприятия, проведенного Управлением Службы государственной безопасности по Ферганской области, предотвращена продажа гражданину Кыргызстана за 150 тыс. долларов США уникального экземпляра священной книги Корана. Об этом сообщило УзА.



Сообщается, что житель Бухары 49-летний Фаррух Шарапов, привез Коран в Ферганскую область, где встретился со своим знакомым, проживающим в Коканде и попросил его помочь в реализации ценной книги.

Затем они нашли покупателя из соседнего Кыргызстана и с ним встретились в чайхане на территории села «Чимён» Ферганской области, граничащего с КР.

Согласно договоренности, после получения 150 тысяч долларов США, Фаррух Шарапов должен был доставить священную книгу в Кыргызстан окольными путями.

По заключению экспертизы Министерства культуры республики, текст изъятого Корана был написан в XVI веке и приведен в форму книги каллиграфом Муллой Юсуфом Саххофом. Позже, в конце XIX, в начале XX веков Коран был отреставрирован.

По мнению специалистов, ориентировочная стоимость имеющей почти пяти вековую историю уникальной книги-рукописи с позолоченными страницами, написанной в стиле Самаркандской школы каллиграфии, составляет 1 млрд. 880 млн. сум (более $190 тыс).

В настоящее время по данному факту ведутся доследственные мероприятия. Историческая реликвия будет передана в Государственный музей истории Узбекистана.