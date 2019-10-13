РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МИД Казахстана допустил перенос переговоров по Сирии на ноябрь

CA-NEWS (KZ) -  Очередная встреча в "астанинском формате" по урегулированию ситуации в Сирии может быть перенесена на ноябрь, передает Интерфакс, ссылаясь на главу МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди.

"Вообще мы планировали (проведение астанинских переговоров по Сирии - ИФ) на конец октября, но сейчас не знаем, насколько это сдвинется", - сказал Тлеуберди журналистам в 12 октября.

Он также не исключил, что дата может сдвинуться, предположительно, на ноябрь.

"Пока точных дат нет, вы видите, сейчас осложнения на севере Сирии, поэтому тут стоит вопрос диалога между странами-гарантами. Поэтому мы ждем от них сигнала, какой день для них будет удобным", - пояснил Тлеуберди.

Министр добавил, что астанинский процесс не теряет своей актуальности.

"Странам-гарантам нужно снова сесть за стол переговоров, обсудить происходящие там события. Мы готовы принять данную площадку, организовать диалог", - добавил он.

Турция в среду начала операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах, которых сирийские власти считают террористами.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

По данным Минобороны Турции, в Сирии нейтрализованы уже 399 бойцов курдских формирований.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Назарбаев анонсировал выставку своих картин
  • Военнослужащий погиб при детонации боеприпаса на полигоне в Казахстане
  • Блюда Центральной Азии, в которых главный ингредиент яйцо
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×