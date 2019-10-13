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  13 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Арабским шейхам разрешили охотиться на дроф в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  Власти Казахстана выдали четырём шейхам Катара и ОАЭ разрешения на охоту на дроф-красоток в заповедниках.

В общей сложности шейхи получили возможность добыть свыше 270 особей. Во время охоты они могут использовать собственных соколов.

Ставка за добычу одной дрофы-красотки составляет 656,5 тысячи тенге. Курс казахстанской национальной валюты к доллару в настоящее время составляет 389,6/$1.

Охотиться на дроф высокие гости могут в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях. Главам администраций этих регионов поручено оказать необходимую помощь в организации охотничьих мероприятий, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

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