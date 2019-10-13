Младший сын президента Таджикистана назначен заместителем гендиректора “Талко Кабель”

CA-NEWS (TJ) - Сомон Эмомали, младший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, которому 21 лет, назначен заместителем генерального директора "Талко Кабель”, сообщил портал "Ахбор".

Это первый пост младшего сына президента Таджикистана после окончания вуза. По словам источников сайта "Ахбор”, Сомон Эмомали начал свой трудовой стаж в этом крупном промышленном предприятиив июле 2019 года, сразу по окончанию Таджикского национального университета. Другой источник сообщил, что Сомон Эмомали также проходит практику и в министерстве экономического развития и торговли Таджикистана, но здесь он не оформлен официально.

Старший брат Сомона– Рустами Эмомали в 2008 году также начинал свой трудовой стаж в минэкономики. За всего лищь 9 лет он потом смог руководить Таможенной службой, Анти-коррупционным агентством, а в январе 2017 года, в возрасте 29 лет был назначен мэром столицы Таджикистана, города Душанбе.

Источник, близкий к администрации компании "Талко Кабель” 11 октября сообщил сайту "Ахбор” о том, что Сомон Эмомали, младший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона уже три месяца работает на этом предприятии на посту заместителя генерального директора. У Эмомали Рахмон 7 дочерей и 2 сына. Большинство его детей занимают высокие посты. Озода Рахмон – вторая дочь Эмомали Рахмон руководит президентским аппаратом, а его старший сын Рустами Эмомали – мэр столицы Таджикистана. Рухшона Рахмонова – четвертая дочь президента Таджикистана заведует одним из отделов в МИД, а Зарина Рахмон – шестая дочь президента работает заместителем главы "Ориёнбанка”, одного из самых крупный банков страны.

Также зятья президента Таджикистана смогли получить ключевые должности в правительстве или ведущие положения на бизнес-арене страны. Джамолиддин Нуралиев – муж Озоды Рахмон является первым аместителем председателя Национального банка Таджикистана, а Ашрафджон Гулов, другой зять президента (муж Парвины Рахмоновой) - начальник управления кадров и специальной информации МИД РТ, Другие зятья президента – Шамсулло Сохибов (муж Рухшоны Рахмоновой), Мамазоир (Зоир) Сохибов (муж Фирузы Рахмоновой), Зарифбек Давлатов (муж Тахмины Рахмоновой) и Сиёвуш Зухуров (муж Зарины Рахмон) владеют крупными долями в различных доходных бизнесах Таджикистана.

Назначение детей президентов на высокие должности наблюдается во всех странах Центральной Азии, за исключением Кыргызстана.

Сардор Бердымухамедов – сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в июне 2019 года был назначен хакимом Ахалского вилаята. Дарига Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – после отставки отца была избрана спикером Сената – верхней палаты парламента и юридически является вторым после президента руководителем страны.

Саида Мирзиёева, старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в апреле 2019 года была назначена заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций этой страны. Младшая дочь президента Узбекистана, Шахноза Мирзиёева, работает начальником Управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений в министерстве дошкольного образования Узбекистана.

Муж Шахнозы – Отабек Шохонов - является заместителем начальника Службы охраны президента, а старший зять Мирзиёева (муж Саиды) Ойбек Турсунов работает заместителем начальника управления делопроизводства в аппарате президента.