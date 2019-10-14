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  14 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане хлеб подорожает на 40-50 процентов

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане ожидается повышение цен на хлеб – стоимость буханки вырастет до 1500 сумов (около 16 центов США или около 11 кыргызских сомов).

Сообщается, что это произойдет из-за либерализации цен на зерно и муку. Стоимость килограмма муки может вырасти с 1400 сумов (15 центов) до 2000-2500 сумов (21-26 центов).

Также сообщается, что малоимущим и многодетным семьям увеличат размер соответствующей компенсации. Возможно, размер компенсации составит 50 тысяч сумов в месяц (5,3 долларов США). Согласно официальным данным, в Узбекистане компенсацию получают около 1,6 миллиона человек.

В последний раз цены на хлеб повышали в сентябре 2018 года. До этого в течение долгих лет хлеб продавали за 600-650 сумов (около 7 центов или 5 кыргызских сома).

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