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  14 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане отменят уголовную ответственность для иностранцев за нарушение правил пребывания в стране

CA-NEWS (UZ) -  Сенат Узбекистана одобрил поправки в законодательство, предусматривающие отмену уголовной ответственности иностранных граждан за нарушение правил пребывания в стране.

Также вводится норма, согласно которой иностранный гражданин и лицо без гражданства в возрасте до восемнадцати лет не подлежат административной ответственности за нарушение правил пребывания.

224-я статья Уголовного кодекса Узбекистана «Нарушение правил пребывания в Республике Узбекистан» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на три года.

Закон, одобренный верхней палатой парламента, вступит в силу после подписания президентом Узбекистана.

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