В Узбекистане отменят уголовную ответственность для иностранцев за нарушение правил пребывания в стране
- Узбекистан, общество
- 9:14, 14 октября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Сенат Узбекистана одобрил поправки в законодательство, предусматривающие отмену уголовной ответственности иностранных граждан за нарушение правил пребывания в стране.
Также вводится норма, согласно которой иностранный гражданин и лицо без гражданства в возрасте до восемнадцати лет не подлежат административной ответственности за нарушение правил пребывания.
224-я статья Уголовного кодекса Узбекистана «Нарушение правил пребывания в Республике Узбекистан» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на три года.
Закон, одобренный верхней палатой парламента, вступит в силу после подписания президентом Узбекистана.