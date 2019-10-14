В Узбекистане отменят уголовную ответственность для иностранцев за нарушение правил пребывания в стране

CA-NEWS (UZ) - Сенат Узбекистана одобрил поправки в законодательство, предусматривающие отмену уголовной ответственности иностранных граждан за нарушение правил пребывания в стране.

Также вводится норма, согласно которой иностранный гражданин и лицо без гражданства в возрасте до восемнадцати лет не подлежат административной ответственности за нарушение правил пребывания.

224-я статья Уголовного кодекса Узбекистана «Нарушение правил пребывания в Республике Узбекистан» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на три года.

Закон, одобренный верхней палатой парламента, вступит в силу после подписания президентом Узбекистана.