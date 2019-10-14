В школах Туркменистана проводят собрания о нравственном воспитании девушек

CA-NEWS (TM) - В школах Туркменистана проводят собрания о нравственном воспитании девушек. Ранее сообщалось о таких встречах в Лебапе, теперь родительские собрания на эту тему проводятся и в Ашхабаде.

Корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде сообщает, что похожие мероприятия с начала этой недели проводятся и в столичных школах.

«В средних школах Ашхабада при участии представителей различных государственных органов проводят встречи с матерями старшеклассниц. На встречах обсуждают вопрос нравственного воспитания девушек. Матерям рассказывают о том, что в последнее время стало много случаев беременности среди школьниц. Есть даже случаи беременности восьмиклассниц», - сообщил корреспондент.

По словам корреспондента, представители госорганов обсуждали «моральное поведение девушек» и отметили, что среди них стало много курящих и употребляющих спиртные напитки.

Радио Азатлык не удалось получить комментарии на эту тему в Министерстве образования Туркменистана и управлении образования города Ашхабада.

Ранее корреспондент Радио Азатлык в Лебапе сообщал о том, что представители судебных органов, прокуратуры, полиции, образования и здравоохранения велаята проводят воспитательные беседы с ученицами средних школ города Туркменабада.

В октябре прошлого года корреспондент Радио Азатлык в Дашогузе сообщал об увеличении случаев изнасилований школьниц 7-11 классов, а также их занятии проституцией. Кроме того, сообщалось о том, что молодые девушки, учащиеся в 8-9 классах сбегают из дома и тайно выходят замуж.