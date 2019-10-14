РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В школах Туркменистана проводят собрания о нравственном воспитании девушек

CA-NEWS (TM) -  В школах Туркменистана проводят собрания о нравственном воспитании девушек. Ранее сообщалось о таких встречах в Лебапе, теперь родительские собрания на эту тему проводятся и в Ашхабаде.

Корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде сообщает, что похожие мероприятия с начала этой недели проводятся и в столичных школах.

«В средних школах Ашхабада при участии представителей различных государственных органов проводят встречи с матерями старшеклассниц. На встречах обсуждают вопрос нравственного воспитания девушек. Матерям рассказывают о том, что в последнее время стало много случаев беременности среди школьниц. Есть даже случаи беременности восьмиклассниц», - сообщил корреспондент.

По словам корреспондента, представители госорганов обсуждали «моральное поведение девушек» и отметили, что среди них стало много курящих и употребляющих спиртные напитки.

Радио Азатлык не удалось получить комментарии на эту тему в Министерстве образования Туркменистана и управлении образования города Ашхабада.

Ранее корреспондент Радио Азатлык в Лебапе сообщал о том, что представители судебных органов, прокуратуры, полиции, образования и здравоохранения велаята проводят воспитательные беседы с ученицами средних школ города Туркменабада.

В октябре прошлого года корреспондент Радио Азатлык в Дашогузе сообщал об увеличении случаев изнасилований школьниц 7-11 классов, а также их занятии проституцией. Кроме того, сообщалось о том, что молодые девушки, учащиеся в 8-9 классах сбегают из дома и тайно выходят замуж.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Младший сын президента Таджикистана назначен заместителем гендиректора “Талко Кабель”
  • Гимнастка из Узбекистана Осана Чусовитина в восьмой раз выступит на Олимпийских играх
  • Арабским шейхам разрешили охотиться на дроф в Казахстане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×