До 70% населения Таджикистана живут за счет переводов трудовых мигрантов, - опрос

CA-NEWS (TJ) - 35-летний житель Хатлонской области Убайдулло, проработав некоторое время в бюджетных учреждениях, решил уйти с государственной службы из-за низкой заработной платы и пополнил число безработных членов семьи.

На сегодняшний день единственный кормилец в этой многочисленной семье – его отец, но прокормить всех ему очень тяжело, и семья больше полагается на денежные переводы двух братьев Убайдулло – трудовых мигрантов.

Оба брата находятся на заработках в России более 10 лет, трудятся на одной из автомоек Москвы. «До того дня, когда был введен патент, они отправляли домой каждый месяц по 500-600 долларов. Сегодня денежные переводы сократились до 100-200 долларов в месяц. Этих денег едва хватает на питание. На одежду и другие расходы не остается, не говоря уже о том, чтобы откладывать какую-то часть», - сказал Убайдулло 13 октября. По его словам, заработок его братьев зависит от сезона.

Это только один пример семей в Таджикистане, живущих за счет доходов своих детей-мигрантов. По различным подсчетам, из-за высокого уровня безработицы и нехватки рабочих мест в Таджикистане ежегодно в трудовую миграцию в Россию отправляются свыше 1 млн таджикистанцев.

Но в последние годы возникли разночтения в статистике между Таджикистаном и Россией. Российские власти считают, что количество трудовых мигрантов в этой стране превысило 1 млн человек, но по статистике таджикской стороны, их около 500 тыс, при этом Душанбе подчеркивает, что всё меньше таджиков выезжают на заработки в Россию.

Опрос населения, проведенный Научно-исследовательским институтом Национального банка Таджикистана, показал, что около 70% таджикских семей живут за счет денежных переводов трудовых мигрантов. Остальные 30% проживают за счет помощи родных и собственного трудового заработка. Опрос был проведен летом этого года среди более чем 2 тыс жителей страны.

Исследователи Нацбанка выяснили, что каждый 5-6 получатель денежных переводов тратит полученные средства на строительство жилья или откладывает их на покупку квартиры, 11%, или почти каждый десятый, тратит деньги на проведение свадеб и других мероприятий. Остальные получатели на скопленные деньги, полученные от родственников-трудовых мигрантов, покупают автомашины или ювелирные украшения, вкладываются в развитие бизнеса.

Центробанк России сообщил, что в 2018 году объем денежных переводов, отправленных физическими лицами в Таджикистан, составил 2,5 млрд долларов, а в первой половине 2019 года - 1,1 млрд долларов. Это почти вдвое меньше, чем в 2013 году, когда мигранты отправили в Таджикистан более 4 млрд долларов. Экономический кризис в России, наступивший из-за санкций, наложенных Западом из-за аннексии Россией Крыма и конфликта на востоке Украины, повлиял не только на экономические показатели, но и на рынок труда.

Однако, несмотря на многократное снижение доходов мигрантов и денежных переводов на родину после 2015 года, Россия остается основным источником занятости и доходов для трудовых мигрантов из разных стран, в том числе Таджикистана.

Исследование, проведенное Национальным банком Таджикистана в 2019 году, показало, что 78% денежных переводов, отправляемых на родину таджикскими мигрантами, приходилось в основном на Россию.