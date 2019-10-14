В Узбекистане певец San Jay обратился к президенту и рассказал, что его не пускают на ТВ из-за бороды

CA-NEWS (UZ) - Певец и композитор Санжар Джавбердиев, выступающий под сценическим псевдонимом San Jay, обратился к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с видеообращением, в котором рассказал, что из-за бороды ему не разрешают выступать на телевидении и давать концерты.

В своем видеообращении, размещенном на канале в YouTube, певец San Jay говорит, в частности, следующее:

«Прошел уже год, как я получил лицензию в «Узбекконцерте». Но с этой лицензией я все равно не могу выступать на телевидении, говорят, что причина в моей «бороде». В данном случае нарушаются мои конституционные права. Потому что в Конституции не написано, что узбекский гражданин не имеет права носить бороду».

Однако в своем видеообращении к президенту певец San Jay говорит, что не собирается сбривать бороду.

«Я приношу свои извинения, если моя борода кому-то не нравится. Но я не собираюсь ее сбривать. Ответьте мне на один вопрос – были ли среди наших великих предков мужчины, не носившие бороду? Назовите мне имя хотя бы одного из таких великих личностей», – говорит певец.

41-летний Санжар Джавбердиев много лет жил и работал в России. В 2016 году он вернулся в Узбекистан, а в 2018 году представил кавер на песню Шерали Джураева «Карвон курдим».

Напомним, что в ноябре прошлого года певец San Jay говорил, что из-за своей бороды столкнулся с трудностями при получении лицензии в государственном учреждении «Узбекконцерт».

Видеообращение певца к главе государства совпало по времени с кампанией, начавшейся в Узбекистане против бород и хиджабов.