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  14 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане за два дня произошли несколько землетрясений
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CA-NEWS (KZ) -  Казахстанские сейсмологи зарегистрировали несколько землетрясений, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" сегодня, 14 октября, в 07.11 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 855 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 12.3. Магнитуда MPV 5.9. Глубина 195 км.

Кроме того, вчера вечером, 13 октября, произошло 2 землетрясения на территории Казахстана. В 20.24 было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 457 км на северо-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения 8.9. Магнитуда MPV 4.0. Глубина 10 км.

Ранее, в 18.29 зарегистрировано землетрясение в 470 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.6. Магнитуда MPV 4.8. Глубина 20 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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