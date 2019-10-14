Рост ВВП в Казахстане с начала года составил 4,3%

CA-NEWS (KZ) - На заседании правительства министр национальной экономики РК Руслан Даленов представил итоги социально-экономического развития страны за январь-сентябрь 2019 года, передает Zakon.kz.

- За январь-сентябрь рост ВВП составил 4,3% (4,3% в январе - августе 2019г.). Рост обеспечен увеличением выпуска в строительстве на 13,5%, торговле на 7,6%, и транспорте на 5,5%, - сообщил он.

По его словам, инвестиции в основной капитал выросли на 9,7%. В то же время в сентябре текущего года годовая инфляция составила 5,3% (в сентябре 2018 г. этот показатель составлял 6,1%.) и находится в запланированном коридоре 4-6%.

- В годовом выражении цены на продовольственные товары выросли на 9,1%, непродовольственные товары - на 5,4% , платные услуги - на 0,7%. В январе-августе реальные доходы населения выросли на 6,7%, - перечислил глава ведомства.

Ряд регионов демонстрируют хорошую динамику по обрабатывающей и горнодобывающей промышленностям, сельскому хозяйству, строительству, вводу жилья и инвестициям. В Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Павлодарской областях 4 показателя показывают высокий рост, в Атырауской - 3 показателя.

- Вместе с тем, снижение отмечается по 3 показателям в городе Нур-Султане и Мангистауской области; по 2 показателям - в Северо-Казахстанской области; по 1 показателю - в Алматинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Карагандинской областях, - пояснил Даленов.

В целом, по его данным, по итогам 9 месяцев 2019 года краткосрочный экономический индикатор (промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт, связь) показывает риск недостижения целевого роста ВРП (валового регионального продукта) в 2 регионах - это ЗКО и Мангистауская область.

- Для обеспечения роста экономики по итогам года, центральным и местным исполнительным органам необходимо сделать акцент на следующих мерах. Первое, удержать набранные темпы роста в отраслях экономики. Второе, принять исчерпывающие меры по обеспечению роста в базовых отраслях экономики. Третье, обеспечить полное освоение бюджетных средств по инвестиционным проектам. Четвертое, обеспечить строгий контроль за ценами на потребительские товары в 4 квартале текущего года, - заключил глава ведомства.