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  14 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Америка и Китай намерены построить в Узбекистане комплекс по переработке горючих сланцев

CA-NEWS (UZ) -  Компания Epsilon Development Company, зарегистрированная в США, и китайская China Petroleum Technology & Development Corporation (CPTDC, подразделение CNPC) намерены реализовать совместный проект. Он касается переработки горючих сланцев в Навоийской области Узбекистана, сообщает Агентство нефтегазовой информации.

В пятницу в Ташкенте представители Epsilon и CPTDC обсудили с председателем Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана Бехзодом Исламовым вопросы проекта строительства комплекса по переработке горючих сланцев с месторождения Сангрунтау.

Участники встречи договорились о разработке детальной дорожной карты проекта и создании трёхсторонней рабочей группы по его реализации, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение американской компании. По данным Epsilon, проект по добыче и глубокой переработке горючих сланцев в Узбекистане позволит ежегодно производить до 1 млн тонн нефтепродуктов - бензина, авиакеросина, дизтоплива и базовых масел.

В октябре 2012 года российское ФГУП "Институт Атомэнергопроект" (Санкт-Петербург) завершило для "Узбекнефтегаза" разработку предпроекта сооружения сланцеперерабатывающего завода на месторождении Сангрунтау. Проект ориентировочной стоимостью 600 миллионов долларов предусматривал сооружение восьми установок твердого теплоносителя (УТТ-3000) мощностью по переработке 1 миллион сланца в год каждый. В конце 2013 года "Узбекнефтегаз" объявил тендер по выбору лицензиара технологии переработки горючих сланцев. Однако конкурс был отменен из-за отсутствия предложений, а позднее узбекская сторона приостановила проект.

В марте Epsilon Development Company и и Epsilon Asia Limited (Гонконг) создали консорциум для разработки пяти нефтегазовых инвестиционных блоков в Бухаро-Хивинском и Ферганском нефтегазовых регионах Узбекистана. По данным ИП ООО Epsilon Development Company, оператора проектов в республике, инвестиции консорциума в проект в 2019-2023 годах составят $5,2 млрд.

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