Мужа убившей своих детей жительницы Камчатки выдворят в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Мужа жительницы Вилючинска, которая утопила своих детей в бухте Крашенинникова, выдворят из России по решению суда. В ходе процесса выяснились некоторые особенности частной жизни супругов, сообщило издание kam24.ru.



Суд Петропавловска-Камчатского признал 21-летнего гражданина Узбекистана Холматбоя Хасан угли виновным в правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России). В связи с этим мигранта оштрафуют на 3 000 рублей ($42) и принудительно выдворят из страны.

По данным издания, супруга Холматбоя, 27-летняя Екатерина, 9 сентября утопила двух своих маленьких детей в бухте Крашенинникова. Ей предъявлено обвинение в умышленном убийстве. По одной из версий, на преступление Екатерину толкнула ревность. В ходе рассмотрения в суде административного дела мигранта эта версия нашла косвенное подтверждение. Подсудимый не скрывал, что встречается с другой женщиной.

Судя по судебным материалам, копии которых имеются в распоряжении ИА «Кам 24», Холматбой рассказал, что познакомился с Екатериной в прошлом году. Иногда они совместно проживали в Петропавловске-Камчатском и Елизове, а 23 февраля – расписались, хотя свадьбу праздновать не стали. Молодой супруг утверждает, что не помнит точно, когда у Екатерины родился ребенок – либо в июне, либо в июле 2019 года. Однако жену с младенцем он забрал из родильного дома. А вскоре (тем же летом 2019-го) встретился с Анной, с которой вскоре заключил мусульманский брак (никах).

Анна тоже выступала на процессе. Она пояснила, что познакомилась с Холматбоем в социальной сети. Через несколько дней пара начала проживать совместно. Сожитель рассказал Анне, что женат на гражданке России (речь шла об Екатерине) с целью легализации своего положения, но отцом ребенка, которого родила его жена – не является. В материалах дела указано, что Анна сейчас занимается оформлением заграничного паспорта, чтобы улететь вместе с возлюбленным в Узбекистан.

По данным ИА «Кам 24», Екатерина с двумя детьми, 5-летним сыном от первого брака и двухмесячной дочкой, проживала в Вилючинске в доме на улице Мира. Она работала инженером в лесничестве, ее старший ребенок ходил в детский сад № 5.

Утром 9 сентября мать с детьми пришла на берег бухты Крашенинникова. Пятилетнего сына она привязала к себе веревкой – головой вниз, двухмесячную девочку взяла на руки и пошла в воду. Крики детей услышал находящийся неподалеку мужчина. Он сообщил о происшествии в полицию. По словам очевидцев, подоспевшие полицейские взяли лодку и бросились за женщиной. Дети уже были в воде, женщине же отбивалась от своих спасателей с криками: «Мы никому не нужны!» При этом она продолжала идти все глубже. Несмотря на сопротивление, полицейским удалось вытащить и мать, и детей. Но малыши к этому времени уже погибли.

В органах соцзащиты рассказали, что семья Екатерины считалась благополучной. У женщины есть мама, бабушка ее детей, отчим, а также много родственников. Относительно недавно Екатерина брала кредит в банке, который не выплатила до своего ареста.

По данным информагентства, Холматбой пока еще пребывает на территории России. Решение о его выдворении будет реализовано в ближайшие недели.