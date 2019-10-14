СМИ узнали о планах США вывести войска из Сирии в ближайшие дни

CA-NEWS (CA) - Соединенные Штаты собираются вывести большую часть американских войск из северной Сирии в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации США.

По словам собеседников, Вашингтон рассматривает несколько вариантов вывода своих войск, но скорее всего, вывод основной части войск произойдет в ближайшие дни, а не недели.

Ранее в воскресенье глава Пентагона Марк Эспер объявил, что США по приказу президента Дональда Трампа выведут из северной Сирии около 1 тыс. своих военнослужащих. Он уточнил, что это будет максимально быстро, но конкретные сроки не назвал, передает РБК.

Один из собеседников Reuters добавил, что полный вывод американских войск из северной Сирии может занять до двух недель.

В воскресенье стало известно, что курды заключили соглашение с властями Сирии, согласно которому правительственные войска будут размещены вдоль границы с Турцией, чтобы помешать наступлению Турции.

Вашингтон с самого начала заявил, что не станет поддерживать операцию Турции, а свои войска отведет подальше от зоны конфликта. «Мы не подписывались на войну с Турцией, которая является давним союзником по НАТО», — говорил накануне глава Пентагона. Он напомнил, что конфликту между турками и курдами 200 лет. «И турки всегда были против того, чтобы мы сотрудничали с курдами», — сказал Эспер.