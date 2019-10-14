Франция вслед за США решила обезопасить своих военных в Сирии

CA-NEWS (CA) - В ближайшие часы Париж обещает предпринять меры, чтобы обезопасить своих военных на фоне турецкой операции в северных районах Сирии, передает РБК.



Франция собирается в срочном порядке принять меры для обеспечения безопасности своего военного и гражданского персонала в северо-восточной Сирии. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца в ночь на понедельник после экстренного заседания правительства, сообщает Reuters.

«В ближайшие часы будут приняты меры для обеспечения безопасности французского военного и гражданского персонала, присутствующего в зоне в рамках международной коалиции, борющейся против« Исламского государства» (запрещена в России) и гуманитарных акций», — говорится в заявлении. Какие именно меры предпримет Париж, не уточняется.

В минувшее воскресенье Соединенные Штаты объявили, что начинают вывод около 1000 военнослужащих из северной Сирии, и, как заявили источники Reuters вывод может занять несколько дней, а не недель.

Ранее в беседе с Reuters французские чиновники говорили, что вывод американских войск заставит французских военных также уйти, учитывая, что они полагаются на материально-техническую поддержку США.

Дипломатический источник в регионе сообщил агентству 11 октября, что Париж готовится вывести свои несколько сотен военных, которые тесно сотрудничают с курдскими силами. На севере Сирии также находятся французские гуманитарные работники.