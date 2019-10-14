В Таджикистане главный бухгалтер банка застрелился на рабочем месте

CA-NEWS (TJ) - Ориф Турдиев, главный бухгалтер филиала "Амонатбанк” в Горно-Бадахшанской Автономной области (ГБАО) застрелился 5 октября прямо в здании филиала.Об этом сообщил портал "Ахбор".

По словам очевидцев, Ориф Турдиев после внутрибанковского аудита находился под стрессом и 5 октября, пустил себе пулю в голову. Он скончался по дороге от кровопотери. Орифу Турдиеву было 47, он 22 года проработал в "Амонатбанке”. У него остались четверо детей.

По словам собеседников "Ахбор”, Турдиев Ориф, 1972 г.р., отец 4 детей, который 22 года проработал в "Амонатбанке” и в последнее время занимал пост главного бухгалтера филиала № 72 этого банка, после внутрибанковского аудита и давления в связи с этим аудитом, находился в состоянии сильного стресса.

"5 октября, примерно в 16:40, когда еще не закончился рабочий день, Ориф Турдиев взял пистолет охранника филиала и войда в зданиебанка, сначала пустил одну пуля на пол, а вторую пулю пустил себе в голову. Все это происходило очень быстро, в течение примерно 30 секунд, и окружающие не смогли даже среагировать или остановить Турдиева от такого рокового шага. Ориф Турдиев скончался по дороге в больницу из-за огромной кровопотери в результате смертельной раны, полученной в голову”, - рассказал "Ахбор” один из очевидцев.

О причинах самоубийства Орифа Турдиева высказывают различные версии. Источники, близкие к администрации банка, считают, что Турдиев не прошел аттестацию и может быть, по этой причине наложил на себя руку. Другие источники, между тем, утверждают, что самоубийство главбуха связано с давлением, под которым он находился в связи с аудитом деятельности ишкашимского филиали "Амонатбанка”.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту самоубийства и должны расследовать не только причины суицида Орифа Турдиева, но и то, как в его руках оказался пистолет охранника филиала.

"Амонатбанк” (наследник советского Сбербанка) является самым старым и самым крупным банком Таджикистана. У "Амонатбанк” на данное время 75 филиалов, 546 центров банковского обслуживания, примерно 3000 сотрудников и почти 1,6 миллионов клиентов по всей республике.