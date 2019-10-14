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  14 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Беларусь подготовят план решения спора по Гарлыксому ГОКу до конца года

CA-NEWS (TM) -  11 октября вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, прибывший в Ашхабад для переговоров по Гарлыкскому горно-обогатительнму комбинату, заявил, что дорожная карта по решению спора по комбинату будет подготовлена до конца текущего года. Об этом сообщило белорусское информагентство Белта.

К такому решению стороны пришли после встречи глав Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Беларуси Александра Лукашенко.

Кроме того, Ляшенко сообщил о работе по увеличению товарооборота между странами. Повышению объема торговли, по словам белорусского чиновника, препятствуют «некие вопросы, прежде всего с туркменской стороны».

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