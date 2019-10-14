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  14 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На ферме в России разъяренный бык насмерть затоптал мигранта из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Несчастный случай произошел в поселке Ганино (Выборгский район, Ленобласть) в России 13 октября текущего года. Под копыта разозлившегося быка попал 55-летний пастух. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Животное подняло мужчину на рога и затоптало. В результате нападения быка на пастбище уроженец Узбекистана от полученных травм скончался на месте.

Мигрант работал на территории Российской Федерации с 2018 года. Стадо коров и бодливый бык принадлежат 62-летней предпринимательнице.

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