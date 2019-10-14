В Кашкадарье автобус с туристами из Италии застрял из-за отсутствия дизтоплива на автозаправке

CA-NEWS (UZ) - 12 октября автобус с туристами из Италии застрял на дороге из-за отсутствия дизельного топлива на автозаправочной станции, расположенной на территории махаллинского схода граждан «Файзулло кутлуг кадам» в Касанском районе Кашкадарьинской области. Ранее так же застрял автобус с японскими туристами, передает centralasian.org.



Как говорит начальник АЗС Ислам Изомов, заправка автобуса с итальянскими туристами кустарным путем выглядела очень смешно.

– На следующий день после того, как на сайте «Озодлика» была опубликована статья о том, что автобус с японскими туристами застрял на дороге из-за отсутствия топлива, нам дали 2 тонны солярки. После выдачу дизельного топлива снова приостановили. Сейчас у нас опять нет солярки. У нас есть контракты с туристическими фирмами, но топлива у нас нет. Наш сотрудник привязал нитку к стеклянной бутылке и залил солярку, оставшуюся на дне цистерны. Туристы удивленно смотрели на происходящее. Они фотографировали и снимали на видео этот процесс. Наверное, по возвращении домой они выложат эти фото и видео в Сеть и будут обсуждать положение в Узбекистане в социальных сетях, – говорит начальник АЗС.

Ранее сообщалось о том, что 4 октября из-за отсутствия солярки автобус с японскими туристами на два часа застрял на одной из автозаправочных станций в Кашкадарьинской области. Тогда, комментируя этот инцидент, Министерство энергетики Узбекистана возложило вину за произошедшее на руководителей местных АЗС.

«Период дотационного распределения заканчивается. Следовательно, АЗС считаются абсолютно независимыми хозяйственными субъектами. В связи с этим, они сами должны решать вопросы, связанные с бесперебойной продажей и выручкой от реализации топлива», – говорилось в заявлении Минэнерго.

Однако начальник АЗС в Касанском районе Ислам Изомов считает смешным заявление министерства. "Согласно постановлению Госкомитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, частные АЗС не могут покупать на бирже дизельное топливо и бензин 80-й марки. Вы понимаете, нас не пустят на биржу для покупки дизельного топлива. Дизельное топливо нам выдает только нефтебаза. Разве Минэнерго не известно об этом? Они прекрасно знают об этом, но не могут ничего поделать. Просто отвлекают всех такими запутанными ответами", – говорит начальник АЗС.

В своем видеообращении к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ислам Изомов просит главу государства обратить внимание на проблему дефицита дизельного топлива на местных АЗС, предупреждая, что в противном случае Узбекистан станет посмешищем в глазах иностранцев.