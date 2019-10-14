Власти Таджикистана обеспокоены неправильным питанием жителей страны

CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана обеспокоены неправильным питанием жителей страны, так как "питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения".

Врачи предупреждают, что однообразное нездоровое питание может привести к проблемам с избыточным весом и ожирению, к сердечно-сосудистым заболеваниям, артериальной гипертонии, сахарному диабету. В свою очередь таджикистанцы упрекают власти в том, что они допускают ввоз некачественных продуктов питания на продовольственный рынок страны.

Хот-доги, различные гамбургеры, шаурма и другие виды фаст-фуда являются одними из самых популярных и доступных видов перекуса в Душанбе. Точки быстрого питания расположены практически на каждом шагу в столице и других городах страны.

Недавнее исследование, проведенное медицинскими работниками в Таджикистане, показало, что 17% населения имеют избыточный вес и 11% страдают от ожирения. Согласно этому опросу, около 5% подростков в стране имеют избыточный вес.

Хотамбек Хайров, директор Республиканского центра питания при Минздраве РТ, сказал, что к проблеме с лишним весом приводит чрезмерное потребление сладостей, мяса и молочных продуктов, в составе которых имеются жиры. «Другая причина – употребление блюд быстрого приготовления, в которых широко используются синтетические продукты, что очень вредит здоровью», - отметил он.

Проблема с лишним весом и нездоровым питанием населения была поднята на недавнем заседании правительства Таджикистана. Соответствующим структурам было поручено принять конкретные меры для профилактики проблем с избыточным весом и ожирением.

Для пересмотра рациона питания и пропаганды здорового образа жизни власти Таджикистана приняли Программу по профилактике ожирения и формированию здорового питания на 2019-2024 годы. Директор Национального центра питания Хотамбек Хайров говорит, что «если проблема с ожирением населения будет иметь устойчивую тенденцию, то до 6% бюджета здравоохранения будет направлено на решение этой проблемы».

Саидджафар Усмонзода, депутат парламента Таджикистана, обеспокоен тем, что таджикские дехкане в целях получения высокого урожая также используют запрещенные или вредные для здоровья удобрения. «По правилам агентство «Точикстандарт» перед своей проверкой должно уведомить предпринимателей, поэтому когда сотрудники этого ведомства приходят на объект, все недостатки уже быстро устранены. Их проверки должны быть неожиданными», - считает собеседник.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала населению пересмотреть свой образ жизни и питание. По данным ВОЗ, 50% суточного рациона каждого человека должны составлять овощи и фрукты, а на физические нагрузки нужно выделять не менее 150 минут в неделю. Однако жители утверждают, что иногда эти рекомендации трудно выполнить, потому что дороговизна свежих фруктов и абонемента в фитнес-залы сильно бьют по карману.