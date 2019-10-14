Туркменистан заблокировал облако Google

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане заблокировали доступ облачному хранилищу данных компании Google. Об этом сообщает издание «Turkmen.news» со ссылкой на отчет Qurium Media Foundation – шведской неправительственной организации, предоставляющей услуги цифровой безопасности независимым СМИ в репрессивных странах.

Блокировка происходит путем подмены DNS-сервера и выдачи ложного IP-адреса. В результате запрашиваемая пользователем страница становится якобы недоступной.

Согласно сообщению, на облачном хранилище Google в начале июля было размещено зеркало сайта turkmen.news. Еще несколько дней зеркало оставалось доступным в Туркменистане, однако вскоре доступ к нему был закрыт. Ссылаясь на специалистов в области информационных технологий, издание отмечает, что блокировка облачного хранилища данных Google обходится для властей Туркменистана довольно дорого.

«Блокировка облаков Google означает, во-первых, что у властей имеется так называемый vendor – поставщик подобных услуг. Во-вторых, для такой блокировки нужны обученные специалисты, особые программы и дополнительные сервера для анализа потока запросов пользователей», приводит слова специалиста издание «Turkmen.news».

Азатлык ранее сообщал о том, что Туркменистан тратит большие деньги на закупку оборудования и экспертных знаний за рубежом для блокировки и слежки в Интернете. В частности, в журналистском расследовании в январе этого года источники Азатлыка сообщали о том, что Министерство национальной безопасности Туркменистана использует оборудование и экспертные знания немецкой компании «Rohde & Schwarz» для того, чтобы блокировать Интернет сайты и следить за собственными гражданами.

Одним из главных туркменских клиентов подобных «Rohde & Schwarz» компаний является государственная компания «Туркментелеком» –единственный в стране Интернет-провайдер. Закрыв доступ на облака Google, «Туркментелеком» таким образом лишил доступа пользователей и к другим ресурсам, которые также пользуются услугами облачного хранилища данных.

Ранее Qurium Media Foundation провел исследование блокировок сайтов в Туркменистане. Выяснилось, что в списке запрещенных ресурсов оказались практически все социальные сети, сайты ряда мировых СМИ, а также популярные сервисы для обмена файлами.