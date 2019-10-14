Президент Узбекистана вылетел в Баку на саммит Тюркского совета

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 октября отбыл в столицу Азербайжана город Баку для участия в мероприятиях седьмого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщили азербайджанские СМИ, на саммите главы делегаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, а также принимающей участие в качестве страны-наблюдателя Венгрии обсудят пути укрепления и расширения сотрудничества в рамках Тюркского совета.

На саммите главы государств примут совместное заявление о присоединении Узбекистана к организации в качестве полноправного члена. По итогам встречи будет принята декларация седьмого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Во время визита в Баку Мирзиёев проведет двусторонние встречи с главами делегаций.

Предыдущий, VI Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоялся 3-4 сентября 2018 года в Чолпон-Ате (Кыргызстан). В работе саммита приняли участие главы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Татарстана, Турции, руководители правительств ряда государств.

Совет Сотрудничества тюркоязыычных государств (Тюркский совет) - международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване (Азербайджан).