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  14 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане подорожает хлеб

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане подорожает хлеб, об этом сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает Tengrinews.kz.

По словам министра, сейчас цена на хлеб составляет 75-78 тенге ($0,17-$0,18) в зависимости от региона. "Я предполагаю, что (произойдет. - Прим. редакции) незначительное повышение - в районе 80-82 тенге ($0,19)", - добавил министр.

При этом он подчеркнул, что это незначительный рост цен. "Для того чтобы не допустить резкого повышения цен на хлеб, мы с АО "НК "Продкорпорация" занимаемся закупкой зерна из стабилизационных фондов. Кроме этого, каждый областной акимат закупает в стабилизационных фондах зерно и муку. Ежегодно для стабилизации на внутреннем рынке, начиная с февраля по июль каждого года, "Продкорпорацией" реализуется между комбинатами от 150 до 250 тысяч тонн зерна. В этом году 150 тысяч тонн зерна реализовали на внутреннем рынке, чтобы не было резкого повышения цены на хлеб", - сказал глава МСХ на пресс-конференции в СЦК.

Ранее первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявлял, что цены на хлеб могут подняться незначительно, "но социальный хлеб останется на прежнем уровне".

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