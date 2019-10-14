Си Цзиньпин: любая попытка разделить Китай обречена на провал

Си Цзиньпин

CA-NEWS (CA) - Президент Китая Си Цзиньпин на фоне антипекинских выступлений в Гонконге, продолжающихся более четырех месяцев, заявил, что любая попытка расколоть Китай закончится «раздавленными телами и перемолотыми в порошок костями», передает новостное агентство AFP.

Согласно сообщениям официальной прессы, передает AFP, Си Цзиньпин выступил с таким месседжем во время визита в Непал в минувшие выходные.

Си Цзиньпин, как сообщается, заявил, что любая попытка разделить Китай обречена на провал. Заявление прозвучало на фоне новых столкновений демонстрантов и полиции в воскресенье в Гонконге и на фоне напряженности с Тайванем, который Пекин рассматривает как часть своей территории. Китай ранее обвинил «внешние силы» в разжигании протестных выступлений в Гонконге, бывшей британской колонии, где, в отличие от Китая, существует право на свободу слова и другие права.

В своей статье AFP также упоминает как «один из источников напряженности» осуждение Соединенными Штатами репрессивных мер Пекина в северо-западном регионе Китая Синьцзян, где, как считается, более миллиона представителей исповедующих ислам тюркоязычных меньшинств содержатся в «лагерях политического перевоспитания». Пекин настаивает, что целью создания данных учреждений, которые он называет «центрами профессиональной подготовки», является борьба с сепаратизмом и религиозным экстремизмом.

Правозащитники и страны Запада по-прежнему критикуют Китай за нарушения прав человека, в том числе этнических меньшинств в Тибете и Синьцзяне, ограничение доступа к информации, отсутствие реальной политической конкуренции.

В 2018 году ООН заявила, что в «центрах по борьбе с экстремизмом» принудительно удерживается около миллиона представителей тюркоязычных коренных жителей Синьцзяна, миллионы, по сообщениям, направлены в «лагеря политического перевоспитания».

В Непале проживает около 20 тысяч изгнанных тибетцев, однако под давлением Пекина нынешнее коммунистическое правительство занимает всё более жесткую позицию в отношении их деятельности, пишет AFP.

Протесты в Гонконге продолжаются более четырех месяцев. Демонстранты сначала добивались снятия рассмотрения закона об экстрадиции обвиняемых в преступлениях в материковый Китай. Затем требования расширились. Главное из них — сохранение автономии города и отставка гонконгских властей. Имелись опасения, что Китай может ввести в Гонконг войска, чтобы положить конец волнениям, однако Пекин неоднократно заявлял ранее, что полиция Гонконга способна самостоятельно справиться с протестами.