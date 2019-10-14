РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Монголии вручил награды монгольским миротворцам

CA-NEWS (MNG) -  В Генеральном штабе Вооруженных Сил Монголии на днях состоялась церемония награждения миротворцев 8-го мотострелкового батальона Вооруженных Сил Монголии, которые вернулись на родину после успешного выполнения своей миссии «Unmiss» ООН в Республике Южный Судан. Об этом сообщило издание "Монголия сейчас".

На торжественной церемонии присутствовали: президент, главнокомандующий Вооруженными Силами Х.Баттулга, Министр обороны Н.Энхболд, глава постоянного комитета ВГХ по вопросам безопасности и внешней политике Т.Аюурсайхан, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Д.Ганзориг, служащие Министерства обороны, Главного управления пограничной охраны, Главного управления полиции, Главного управления по чрезвычайным ситуациям и члены семей миротворцев.

В миссиях ООН по поддержанию мира в 14 странах мира участвуют более 100 000 миротворцев из 125 стран мира. С 2002 года Монголия начала участвовать в миссии по поддержанию мира. На сегодняшний день задействовано более 17 тысяч монгольских миротворцев.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • МИД Казахстана допустил перенос переговоров по Сирии на ноябрь
  • Спецслужбы Узбекистана предотвратили вывоз из страны уникального экземпляра Корана
  • Президент Казахстана предложил подумать над введением в СНГ единой визы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×