Президент Монголии вручил награды монгольским миротворцам

CA-NEWS (MNG) - В Генеральном штабе Вооруженных Сил Монголии на днях состоялась церемония награждения миротворцев 8-го мотострелкового батальона Вооруженных Сил Монголии, которые вернулись на родину после успешного выполнения своей миссии «Unmiss» ООН в Республике Южный Судан. Об этом сообщило издание "Монголия сейчас".



На торжественной церемонии присутствовали: президент, главнокомандующий Вооруженными Силами Х.Баттулга, Министр обороны Н.Энхболд, глава постоянного комитета ВГХ по вопросам безопасности и внешней политике Т.Аюурсайхан, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Д.Ганзориг, служащие Министерства обороны, Главного управления пограничной охраны, Главного управления полиции, Главного управления по чрезвычайным ситуациям и члены семей миротворцев.

В миссиях ООН по поддержанию мира в 14 странах мира участвуют более 100 000 миротворцев из 125 стран мира. С 2002 года Монголия начала участвовать в миссии по поддержанию мира. На сегодняшний день задействовано более 17 тысяч монгольских миротворцев.