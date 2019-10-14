Назарбаев примет участие в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств

CA-NEWS (KZ) - 14 октября в Азербайджане стартует саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

В нем примут участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Турции - Реджеп Эрдоган, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

ССТГ – международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами: Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией. В 2018 году к ССТГ присоединился Узбекистан.

В 2018 году саммит ССТГ прошел в Чолпон-Ате - впервые за три года. Первый саммит прошел в 2011 году в Казахстане. Следующие заседания проходили в Кыргызстане, Азербайджане, Турции и в 2015 году - вновь в Казахстане. В 2016 году саммит должен был пройти в Кыргызстане, однако заседание состоялось только в 2018 году.