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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спецслужбы Казахстана пресекли транзитный канал контрабанды кокаина из Бразилии в Турцию

CA-NEWS (KZ) -  Двое граждан Казахстана приговорены к 15,5 годам лишения свободы за контрабанду кокаина из Бразилии, сообщила в понедельник пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

По информации пресс-службы, международный канал поставки кокаина из Бразилии транзитом через ОАЭ в Казахстан и далее в Турцию был выявлен и пресечен еще в марте 2019 года. Тогда в аэропорту Алма-Аты был задержан пассажир авиарейса из Дубая гражданин Казахстана Сатыбалдиев.
"В ходе проведения досмотра… в желудочно-кишечном тракте М.Сатыбалдиева обнаружены и извлечены 42 капсулы с кокаином общим весом около 460 граммов", - говорится в сообщении.

Позже правоохранители задержали родственницу подозреваемого Курманбаеву, которая, по версии следствия, организовала контрабандную переброску указанной партии наркотиков из Бразилии в Казахстан, а также далее намеревалась их транспортировать в Турцию, передаёт РИА Новости.

"Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Алматы Л.Курманбаева и М.Сатыбалдиев признаны виновными… и приговорены к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности", - информирует пресс-служба.

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