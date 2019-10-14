В Туркменистане жители поселка при цементном заводе пожаловались на безработицу

CA-NEWS (TM) - Городок Гарлык в Лебапском велаяте был основан в 2011 году с довольно радужными перспективами – строительство и развитие горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений (ГОК) и цементного завода.

Ни тот ни другой градообразующие объекты, заявленные как флагманы отечественной промышленности, так и не заработали на полную мощность, сообщает издание "Хроники Туркменистана".

ГОК работает лишь на 2,3% от заявленной мощности.

На цементном заводе, который построила турецкая компания Polimex, из трех, предполагавшихся по проекту цехов, было построено лишь два, один из которых через короткое время был выведен из строя.

Перед открытием этих предприятий, людям, получившим здесь работу дали возможность приобрести квартиры за беспроцентный кредит с рассрочкой на 30 лет.

В Гарлыке были возведены жилые дома, отделения банка, поликлиника, детский сад, школа, спортивная школа, торговый центр, дом культуры, почта, стадион, цеха по производству мяса и молочных продуктов и другие инфраструктурные объекты.

В докризисное время многие посчитали такие условия большой удачей. Жилье стоило немногим более 200 000 манатов (около $60 тыс.). Чтобы оплатить первый взнос многие семьи продали скот, птицу, автомобили с надеждой устроить жизнь на новом месте.

Однако вскоре начались проблемы. Сократили около 70% работников на цементном заводе. Большая часть из оставшихся в последние 3-4 месяца находятся в отпусках без содержания. Между тем, банки продолжают удерживать ежемесячные взносы по кредитам. Владельцы домов обращались в хякимлик (администрацию) с просьбой забрать у них дома и даже писали заявления, что не будут иметь претензий по уже оплаченным за эти годы взносам, но местные власти и банки отказывают им в расторжении договора. Людям заявили, что они обязаны платить до тех пор, пока кредит не будет погашен.

Из банкомата в отделении банка местные работники не могут снять зарплату, переведенную им три месяца назад.

Люди находятся в отчаянном положении и жалуются, что им не на что жить.

Отдельно жители города высказались о местной больнице и медицинских работниках.

«Построенная здесь современная поликлиника превратилась в базар. У врачей нет ни оборудования, ни самых необходимых медикаментов. Они советуют больным обращаться к тебибам (знахарям)!», — возмутились собеседники ХТ.

По словам очевидцев, по поликлинике, включая реанимационное отделение, ходят посторонние, предлагая пучки лекарственных растений, которые, как они говорят, необходимо заваривать кипятком и употреблять внутрь. Пучки трав продают по 3, 5, 7 манатов ($0,7-$1.8). Руководство поликлиники предлагает услуги священнослужителей родственникам умирающих пациентов. Вызов муллы обойдется в 50 манатов ($12,7).

Помимо лекарственных трав, в стенах медучреждения торгуют вязаными носками и собачьим жиром от ревматизма, пояса из верблюжьей шерсти от радикулита и даже заговоренные амулеты и обереги от сглаза.

«Торгашей в поликлинике больше, чем больных. Их пропускают без проблем, достаточно оплатить вход — 5 манатов», — рассказывают жители Гарлыка.

Трагедия Гарлыка не уникальна, похожие проблемы есть и в других небольших городах и селах. Но если Гарлык казался перспективным местом для проживания, а многие его жители надеются, что проблемы с ГОКом все же решат и жизнь наладится, то люди, проживающие в других отдаленных населенных пунктах, перспектив не видят никаких. Села постепенно пустеют, люди уезжают на заработки или мигрируют навсегда.