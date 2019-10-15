МВФ выдвинул Таджикистану ряд условий для получения кредита

CA-NEWS (TJ) - Международный валютный фонд (МВФ) представил правительству Таджикистана свою новую программу, связав ее с выполнением нескольких условий.

И теперь, «правительство Таджикистана должно дать ответ, согласно оно на это или отказывается». И это в положении, когда с 2015 года по настоящее время Таджикистан стремится получить финансовую поддержку и льготные кредиты этого международного финансового института.

Представление новой программы происходит в рамках завершения визита делегации МВФ в Таджикистан под руководством Падамджа Ханделвал, когда 9 октября были опубликованы четыре стратегические рекомендации МВФ правительству. Среди них:

• Финансовая консолидация для обеспечения стабильности бюджета и снижения кредитных рисков;

• Обеспечение большей гибкости обменного курса и улучшение операций на валютных рынках.

• Укрепление основ денежно-кредитной политики для поддержки перехода к таргетированию инфляции.

• Продолжение реформ финансового сектора (в том числе урегулирование проблем неплатежеспособных банков) для восстановления доверия.

Четвертая рекомендация МВФ касается ситуации с нерешенностью проблем с "Агроинвестбанком" и "Тоджиксодиротбанком", которая продолжается вот уже три года. Оба эти банка не могут погасить депозиты своих клиентов с 2016 года. В феврале 2017 года правительство Таджикистана выделило на их спасение «Точиксодиротбанку» 2 миллиарда 250 миллионов сомони, а «Агроинвестбанку» - 1 миллиард 70 миллионов сомони, но проблемы с платежеспособностью этих банков не были решены.

Собеседник Радио Озоди заявил 10 октября, что новая программа уже подготовлена и «правительство Таджикистана должно решить, согласно оно на эти условия или нет».

По его словам, предлагаемая программа включает в себя несколько «списков реформ». Ожидается, что Душанбе получит до 220 миллионов долларов в виде льготных кредитов от МВФ, если правительство Таджикистана примет эти условия и обязуется выполнить эти реформы.

Ответственный сотрудник МВФ не уточнил количество и название реформ, осуществление которых организация требует от Таджикистана, только добавил, что эти реформы связаны с важными секторами экономики страны, такими как энергетика, финансы и налоговая политика, которые нуждаются в реформе.

Международный валютный фонд поддержал усилия правительства Таджикистана по снижению потерь в энергетической сфере, в том числе за счет повышения тарифов на использование электричества.

«Реформы государственной энергетической компании, включая ежегодное повышение цен на электроэнергию для пользователей, помогли сократить потери в данном секторе», - говорится в заявлении МВФ.

Цены на электроэнергию в Таджикистане растут в течение последних трех лет. Стоимость электроэнергии за кВтч увеличилась с 12,6 дирамов в 2017 году до 22,6 дирамов в сентябре 2019 года.

Делегация Международного валютного фонда, возглавляемая Падамджа Ханделвал, находилась в Таджикистане с 23 сентября по 4 октября и встретилась с заместителем премьер-министра, министрами финансов, экономики, энергетики и председателем Национального банка Таджикистана. Это уже второй визит Международного валютного фонда в Таджикистан в этом году.

После скандала 2009 года с «предоставлением ложной информации» и «нецелевым использованием кредитов МВФ» Таджикистан пока еще не получал одобрения новых программ Международного валютного фонда. В течение почти десяти лет страна получает отказы в получении грантов и кредитов МВФ.

И только в 2017 году Международный валютный фонд выразил готовность возобновить свои программы, а в обмен на свою поддержку поставил 15 условий для Таджикистана. Этими условиями Международного валютного фонда были реформы в экономике и в банковской сфере, а также реформирование законодательства страны.

В частности, эксперты Международного валютного фонда просили власти Таджикистана объявить банкротами «Агроинвестбанк» и «Точиксодиротбанк», и не отдавать предпочтений определенным компаниям.