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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане прекратил работу новостной сайт Togri.uz

CA-NEWS (UZ) -  Веб-сайт togri.uz, который освещает новости политической, социальной, экономической и культурной жизни Узбекистана, закрылся 14 октября. Об этом сообщил журналист издания Сардор Салим.

Как сообщил Сардор Салим, контент не обновлялся после 13:00 по местному времени 14 октября, передаёт centralasian.org.

- Сайт будет открываться максимум два-три часа. Но творческая команда распалась в полдень 14 октября.

По словам собеседника, сотрудники сайта обсуждали журналистские планы утром 14 октября, и решение о закрытии издания было для них неожиданным. «Мы закрылись сегодня в полдень. Официально мы закрылись из-за финансовых трудностей учредителя сайта. Сегодня утром мы обсуждали список статей. Разговоров о закрытии не было», - говорит собеседник.

Один из ведущих журналистов сайта Хуршид Юлдашев разместил на своей странице в Facebook сообщение: «Togri.uz работал хорошо и поэтому был закрыт. Зима близко, друзья».

Источник, близкий к учредителю сайта, сообщил, что Togri.uz был зарегистрирован в июне этого года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана.

По словам собеседника, владелец ООО «“True Press Network” Нодир Ибрагимов пришёл в редакцию и сообщил, что 14 октября прекратилось финансирование сайта.

Источник, близкий к учредителю, сообщил, что сайт в последнее время стал объектом преследования властей Ташкента, Министерства финансов Узбекистана и Центрального банка. Также чиновники Министерства здравоохранения нервно восприняли статью о качестве лекарств, размещенную на сайте.

2 октября один из ведущих журналистов сайта Хуршид Юлдашев написал на своей странице в Facebook, что статья была удалена с Togri.uz со стороны Агентства информации и массовых коммуникаций.

В этой статье сообщалось о визите Валентины Матвиенко, председателя Совета Российской Федерации. Сотрудник, близкий к основателю Togri.uz, не хотел сообщать подробности о причине удаления статьи и кратко сказал, что это "политическая причина".

Корреспондент Togri.uz Сардор Салим сообщил, что Togri.uz «пытался» предоставить объективную информацию о социальных и политических проблемах, которая отличалась от официальной точки зрения Ташкента.

Он также сказал, что недолгая жизнь этого издания «запомнилась Узбекистану как один из примеров создания свободы слова».

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