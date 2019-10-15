Строительство Нур-Султана стало примером для развития Баку, - президент Азербайджана

CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба первого президента РК.

Ильхам Алиев поблагодарил Назарбаева за участие в заседании ССТГ (Совет сотрудничества тюркоязычных государств) и рассказал, что именно строительство столицы Казахстана стало примером для развития города Баку.

- Я видел стремительные преобразования вашей столицы. Посещая выставку ЭКСПО, я был восхищён масштабами строительства и уровнем архитектурного мастерства, - сказал Алиев.

Назарбаев в свою очередь указал на положительную динамику развития казахстанско-азербайджанских отношений.

- Сегодня я впервые прибыл к Вам в другом статусе. В Казахстане продолжается работа по осуществлению экономических программ развития и укреплению независимости. Наши отношения продолжают развиваться. Сейчас у нас много возможностей для расширения сотрудничества. Необходимо повышать объёмы торговли. Мы выстроили соответствующую логистику. Завтра состоится заседание ССТГ. Я с удовольствием принял статус Почётного Председателя, так как хочу продолжать способствовать укреплению сотрудничества наших государств, - сказал Нурсултан Назарбаев.

