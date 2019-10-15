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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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AHRCA: В Узбекистане 5 заключенных Навоийской колонии объявили голодовку против пыток

CA-NEWS (UZ) -  «Международное сообщество должно немедленно вмешаться в практику пыток и жестокого обращения с заключенными в колонии № 64/4 в Кызылтепе, Навоийская область», - говорится на официальном сайте Ассоциации по правам человека в Центральной Азии (AHRCA), штаб-квартира которой находится во Франции.

Согласно информации, полученной организацией, 10 октября пять заключенных в тюрьме № 64/4 (64 / (64/47) объявили голодовку, чтобы обратить внимание на ситуацию.

По данным организации, с 29 сентября в тюрьме № 64/4 (64 / (64/47)) содержались 10 заключенных, которые, как сообщается, работали на кирпичном заводе и просили администрацию колонии предоставить новые перчатки и обувь для загрузки горячих кирпичей.

"Начальник колонии по режиму В.Ю. Рустамов и начальник колонии К.Ш. Каримов отреагировали на их просьбу крайне жестко. Рустамов собственноручно стал наносить заключенным сильные удары дубинкой по пяткам и другим частям тела, после чего они были отправлены в изолятор. 10 октября 2019 года пятеро из десяти заключенных объявили из протеста политическую голодовку с целью привлечь внимание к их ситуации", - говорится в заявлении организации.

По данным AHRCA, завод по производству кирпича в колонии КИН 64/4 работает в три восьмичасовые смены, круглосуточно. На трех обжиговых печах, производится 400 тысяч кирпичей в сутки. Каждые 10-15 минут из печей выезжают вагоны с раскалённым кирпичом, которые нужно загрузить в подъезжающие грузовики.

"На эти работы привлекаются даже те заключенные, которым по приговору не назначено возмещение ущерба пострадавшей стороне. Труд заключенных на этом объекте следует считать принудительным, противоречащим международным обязательствам Узбекистана по правам человека и сравнимым с эксплуатацией заключенных в сталинском Гулаге", - отмечается в заявлении.

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