В Сырдарье во время сбора хлопка трактор насмерть задавил двух солдат

CA-NEWS (UZ) - На двух солдат, отправленных на сбор хлопка в Баявутский район Сырдарьинской области, 13 октября наехал трактор. Парни, призванные на военную службу из Ферганской области, скончались на месте, сообщает centralasian.org.

По словам сотрудника Сырдаринского областного управления здравохранения, двое солдат, отправленные на сбор хлопка в Баявутский район во время прохождения военной службы, скончались в результате «несчастного случая».

– Насколько нам известно, двое молодых солдат, которым было чуть больше 20 лет, спали на хлопковом поле, в арыке. Их задавил трактор, который вез хлопок. Парни были в военной форме. Это несчастный случай, который никто не мог предвидеть, – сказал один из сотрудников областного управления здравоохранения.

Заведующий одного из отделов Сырдаринского областного управления здравохранения сообщил, что тела скончавшихся на месте солдат были доставлены в областной морг, оттуда в Ферганскую область, откуда покойные были родом.

– Еще вчера приехали военные и увезли их тела в Ферганскую долину, – сказал собеседник.

Представитель управления добавил, что не вправе разглашать информацию о возрасте и личности погибших солдат.

Главный врач центральной больницы Баявутского района Олим Бемурадов сообщил, что слышал о несчастном случае, но вместе с тем добавил, что ответственность за безопасность военнослужащих лежит на военном враче, который регулярно находится в хлопковом штабе.

По словам главврача, это первый несчастный случай, связанный с гибелью людей во время нынешней хлопковой кампании в Баявутском районе Сырдарьинской области.

В большинстве регионов Узбекистана старт сбору урожая хлопка был дан в сентябре месяце.

Несмотря на то, что узбекские власти пообещали не допускать случаев принуждения граждан к сбору урожая хлопка, продолжают поступать сообщения о том, что работников государственных организаций и учреждений выгоняют на хлопковые поля.

Источники сообщают, что у сотрудников большинства областных организаций берут расписки «о добровольном участии» в сборе хлопка. По их словам, в некоторых случаях руководители госучреждений насильно отправляют своих сотрудников на поля под угрозой увольнения.

В этом году в Узбекистане к сбору урожая хлопка привлекли военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и даже заключенных.

Ранее курсанты Нацгвардии, МВД и таможни говорили о том, что вместо того, чтобы проходить военную подготовку, вынуждены собирать хлопок.