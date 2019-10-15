Индия предоставит Монголии дополнительные $236 млн для строительства первого НПЗ

CA-NEWS (MNG) - Правительство Индии выделило еще 236 миллионов долларов на ускорение строительства первого нефтеперерабатывающего завода в Монголии, заявил премьер-министр Монголии Ухна Хурэлсух во время церемонии ввода в эксплуатацию первых объектов инфраструктуры в юго-восточном аймаке Дорноговь.



Проект был объявлен в 2015 году во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Монголию, когда Индия вложила в нефтеперерабатывающий завод 1 млрд долларов США.

«Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить правительство Индии и его народ за помощь Монголии», - добавил премьер-министр.

«Я рад сообщить, что по просьбе Монголии Индия объявила о выделении Индии дополнительной кредитной линии в размере 236 миллионов долларов США», - сказал Дхармендра Прадхан, министр нефти и природного газа Индии.

Прадхан сказал, что Engineers India Limited предоставляет консультационные услуги по управлению проектом для этого проекта нефтеперерабатывающего завода. По завершении он будет удовлетворять примерно три четверти потребности Монголии в нефти, добавил он в своем заявлении.

Ожидается, что нефтеперерабатывающий завод будет завершен к 2022 году, и его мощность по переработке составит 1,5 млн.тонн нефти в год. Ежегодно будет производиться 560 000 тонн бензина и 670 000 тонн дизельного топлива, а также 107 000 тонн сжиженного газа.

Предполагается, что нефтеперерабатывающий завод увеличит валовой внутренний продукт Монголии на 10 процентов.